Masumlar Apartmanı 34. bölüme damga vuran an: Safiye Han'ın yaptıklarını öğrendi... İşte Masumlar Apartmanı son bölüm özeti
Masumlar Apartmanı 34. bölüm full izle ekranı erişime açıldı. Her salı ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nın 18 Mayıs tarihli son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Safiye'nin Han ve Naci arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olması dikkat çekerken; Naci'nin Han yüzünden ortadan kaybolduğunu öğrenmesi Masumlar Apartmanı 34. bölüme damga vurdu. Son bölümü kaçıranlar Masumlar Apartmanı 34. bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Masumlar Apartmanı 34. bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın 18 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündeyken, Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.
Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.
Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.