Masumlar Apartmanı 34. bölüme damga vuran an: Safiye Han'ın yaptıklarını öğrendi... İşte Masumlar Apartmanı son bölüm özeti

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın 18 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündeyken, Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.

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