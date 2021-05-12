Masumlar Apartmanı 33. son bölüm Esat'a şok saldırı... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar
Masumlar Apartmanı son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Her hafta salı akşamları izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı 11 Mayıs tarihinde 33. bölümü ile ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gülben ile Esat'ın konuştuğu sırada Anıl'ın Esat'a yaptığı saldırı dikkat çekerken, final anında Safiye ve Naci'nin beklenen kavuşması Masumlar Apartmanı 33. son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 33. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.
Masumlar Apartmanı 33. son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'da bu hafta Han, İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak isterken İnci'nin söyledikleri çarpıcı gelişmelerden oldu. Uzun süre sonra Naci'yi karşısında gören Safiye'nin neler yapacağı ise yeni bölümde belli olacak. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MASUMLAR APARTMANI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.