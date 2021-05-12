Masumlar Apartmanı 33. son bölüm Esat'a şok saldırı... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 33. son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'da bu hafta Han, İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak isterken İnci'nin söyledikleri çarpıcı gelişmelerden oldu. Uzun süre sonra Naci'yi karşısında gören Safiye'nin neler yapacağı ise yeni bölümde belli olacak. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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