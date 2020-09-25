Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 2. bölüm izleme linki

Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı’nın yeni bölüm fragmanında Han, ‘Ondan önce her gün birbiri ile aynıydı, rüyamda bile sıkılıyordum. Şimdi saniyeleri ikiye ayırıyorum; onunla olanlar onsuz olanlar diye.’ diyor.

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM ÖZETİ

İnci ve ailesi, Safiye’nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci’nin Memduh’a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye’nin Han’ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. Buna rağmen Han ve İnci, birbirlerine yaklaşmaktan kendilerini alıkoyamaz. Diğer yandan, ayrılığı asla kabullenmeyen Uygar, İnci’nin başını büyük bir derde sokacaktır.

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