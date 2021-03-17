Masumlar Apartmanı son bölüme Naci'nin gidişi damga vurdu... Masumlar Apartmanı 26. son bölüm özeti

Masumlar Apartmanı 26. son bölümü ile 16 Mart Salı akşamı TRT1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Naci’yi göndermek konusunda kararlı olan Han'ın emeline ulaşması yüreklere dokundu. Gülben'in ise Esat’la geçen buluşmayla yeni hayallere dalması ise bu haftanın dikkat çeken diğer gelişmelerinden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han’ı ne de Memduh’la Ege’yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar.

Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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