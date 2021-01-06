Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanında Safiye kriz geçiriyor - Han'ın kararı ne olacak?

Masumlar Apartmanı 17. bölümü ile 12 Ocak Salı akşamı Trt1 ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkacak. Naci Öğretmen'in eşinin geldiği son bölüm kafalarda soru işaretleri oluştururken, yayınlanan fragmanda Naci'nin sözleri dikkat çekti. Bir haftalık aranın ardından haftaya yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin evi dağıtması ekranlara damga vuracak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, Safiye'nin durumu heyecanlı anlara neden olurken Han ve İnci'nin gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.