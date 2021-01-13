Masumlar Apartmanı 17. son bölüme Safiye'nin kriz geçirmesi damga vurdu... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 17. bölümü ile 12 Ocak Salı akşamı Trt1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki son bölümünde her şeyden habersiz olan Han ve İnci'nin evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiklerinde gördükleri şaşkınlık yarattı. İnci'nin ayrı evde yaşayamayacaklarını öğrenmesi de merak dolu anlara neden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir.

Naci, Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır.

Gülben ve evdekiler, yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.