Masumlar Apartmanı 16. son bölümde Safiye'yi şoke eden gerçek - Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 16. bölümü ile 29 Aralık Salı akşamı Trt1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan dizinin son bölümünde Gülben'in küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için gösterdiği çaba dikkat çekti. Han ve İnci'nin verdiği karar ise ekranlara yansıdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.