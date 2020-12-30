Masumlar Apartmanı 16. son bölümde Safiye'yi şoke eden gerçek - Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar
Masumlar Apartmanı 16. son bölüm izleme ekranı paylaşıldı. Naci'nin eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi Masumlar Apartmanı'nın 29 Aralık tarihli bölümünde çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirirken, Ege'nin Haluk'u eve alması bu hafta dizide heyecanlı anlara neden oldu. Safiye'nin final anında İnci ve Han'la ilgili aylardır saklanan gerçeği gözleri ile görmesi ise Masumlar Aparmanı'nın son bölümüne damga vurdu. Tüm gelişmelerin ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, kaçıranlar için Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölümle ilgili detaylar.
Masumlar Apartmanı 16. bölümü ile 29 Aralık Salı akşamı Trt1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan dizinin son bölümünde Gülben'in küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için gösterdiği çaba dikkat çekti. Han ve İnci'nin verdiği karar ise ekranlara yansıdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.
Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.
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