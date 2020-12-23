Masumlar Apartmanı 15. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Masumlar Apartmanı son bölümün tamamı yayınlandı

Masumlar Apartmanı 15. bölümü ile 22 Aralık Salı akşamı Trt1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Masumlar Apartmanı'nın bu haftaki bölümünde Gülben'in Safiye ve Naci arasındaki gizemi çözmek için onları bir araya getirme planı yapması dikkat çekti. Naci'nin verdiği karar ise merak dolu anlara neden oldu. İşte, Masumlar Apartmanı'nın son bölümü.

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MASUMLAR APARTMANI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber, Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.