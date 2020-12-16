Masumlar Apartmanı 14. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Masumlar Apartmanı son bölümün tamamı tek parça yayınlandı

Masumlar Apartmanı 14. bölümüyle 15 Aralık Salı akşamı Trt1 ekranlarına damga vurdu. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan Masumlar Apartmanı'nın bu haftaki bölümünde, Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben'in yeni bir heyecana kapı aralaması dikkat çekti. İnci'nin Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrenmesi ise bu haftaki bölümde merak dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü kaçıranlar için 12. bölüm internette yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?