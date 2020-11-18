Masumlar Apartmanı 10. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Masumlar Apartmanı tamamı yayınlandı

Masumlar Apartmanı 10. bölümüyle 17 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarına geldi. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle dikkat çekti. Final anında ise Neriman'ın karşı otele yerleşen öğretmeni ve Safiye'nin bu durum karşısında yaşadığı şaşkınlık merak dolu anlara neden oldu. İşte, Masumlar Apartmanı son bölümün tamamı.

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MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.

DİZİNİN KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?