Masumlar Apartman Han kazan dairesinde kimi zincirledi? Masumlar Apartman'ında zincirlenen isim belli oldu

Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 30. bölümü izleyicilerle buluştu. Masumlar Apartmanı 30. bölümünde Han'ın zincire vurduğu kişinin görüntüleri ön plana çıktı.

Masumlar Apartman Han kazan dairesine zincirlediği ismin Naci olduğu öğrenildi.

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