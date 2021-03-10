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Televizyon
Haber Giriş: 10.03.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Masumiyet’te İlker’in avukatı Beril kimdir? Süreyya Güzel hakkında bilgiler

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Masumiyet’te İlker’in avukatı Beril kimdir? Süreyya Güzel hakkında bilgiler

Masumiyet dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Avukat Beril oldu. İlker'in avukatlığını yapan Beril'in savunma sahnesi sosyal medyaya da konu oldu. Çarşamba günleri yayınlanan dizide Avukat Beril'i Süreyya Güzel canlandırıyor. Masumiyet’te İlker’in avukatı Beril kimdir? Süreyya Güzel hakkında bilgiler

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, eğitmen Süreyya Güzel, 12 Haziran 1974 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Süreyya Güzel, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Tiyatro Ayna, Düşün Sahnesi, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almakta ve Duru Tiyatro'daki oyunculuk atölyelerinde oyuncu koçluğu ve eğitmenlik yapmaktadır. Güzel, aynı zamanda reklam filmlerinde ve müzik kliplerinde de oynamaktadır.

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