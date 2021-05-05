Masumiyet'in Umut'u Ozan Kaya Oktu kimdir?
Masumiyet dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Umut oldu. Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesi ekran karşısındakilere şoke etkisi yaşattı. Ela'nın davasına dahil olan Umut'un gerçekten konuyla bir ilgisi olup olmadığı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Dizide Umut karakterini genç oyuncu Ozan Kaya Oktu canlandırıyor. Peki, Masumiyet'in Umut'u Ozan Kaya Oktu kimdir?
Tiyatro ve dizi film oyuncusu Ozan Kaya Oktu, 1996 yılında dünyaya geldi. İstanbul Film Akademisinde Nazan Kesal'dan ve Hilal Saral'dan oyunculuk eğitimleri alan Ozan Kaya Oktu Tiyatro Teras'ta hem görev aldı hem de eğitimini sürdürdü.
Birçok tiyatro oyununda oynamış olan Ozan Kaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kez 2016 yılında Vurgun dizisinde, sonra 2018'de Payitaht Abdülhamid dizisinde, 2021'de Masumiyet dizisine dahil oldu.
Tiyatro Ödülleri:
Esnaflar / Direklerarası Tiyatro Ödülleri 2018 - "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu"
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
Yanlışlıklar Komedyası / Oyuncu - 2019
Hadi Sevişelim / Oyuncu - 2018
Esnaflar / Oyuncu - 2017
Küçük Kara Balık / Oyuncu - 2017
Woyzeck / Koro - 2016
Sihirli Kapı / Oyuncu
Bana Mastika'yı Çalsana / Oyuncu
Rol Aldığı Diziler:
Masumiyet (TV Dizisi 2021)
Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi 2018)
Vurgun (TV Dizisi 2018)
UMUT KARAKTERİ HAKKINDA
Ela’ya platonik olarak aşık olan Umut, her daim güvenli bir liman, vefalı ve fedakar bir dost. Duyguları kadar vicdanı da güçlü.