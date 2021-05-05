Masumiyet'in Umut'u Ozan Kaya Oktu kimdir?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Ozan Kaya Oktu, 1996 yılında dünyaya geldi. İstanbul Film Akademisinde Nazan Kesal'dan ve Hilal Saral'dan oyunculuk eğitimleri alan Ozan Kaya Oktu Tiyatro Teras'ta hem görev aldı hem de eğitimini sürdürdü.

Birçok tiyatro oyununda oynamış olan Ozan Kaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kez 2016 yılında Vurgun dizisinde, sonra 2018'de Payitaht Abdülhamid dizisinde, 2021'de Masumiyet dizisine dahil oldu.

Tiyatro Ödülleri:

Esnaflar / Direklerarası Tiyatro Ödülleri 2018 - "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu"

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Yanlışlıklar Komedyası / Oyuncu - 2019

Hadi Sevişelim / Oyuncu - 2018

Esnaflar / Oyuncu - 2017

Küçük Kara Balık / Oyuncu - 2017

Woyzeck / Koro - 2016

Sihirli Kapı / Oyuncu

Bana Mastika'yı Çalsana / Oyuncu

Rol Aldığı Diziler:

Masumiyet (TV Dizisi 2021)

Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi 2018)

Vurgun (TV Dizisi 2018)

UMUT KARAKTERİ HAKKINDA



Ela’ya platonik olarak aşık olan Umut, her daim güvenli bir liman, vefalı ve fedakar bir dost. Duyguları kadar vicdanı da güçlü.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?