Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü kimdir?
Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Serkay Tütüncü, yeni dizi projesiyle gündeme geldi. Daha önce Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat veren Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandıracak. İşte Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'nün hayatıyla ilgili bilgiler...
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de dünyaya geldi. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.
Ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini, sonrasında Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterini canlandırdı. Serkay Tütüncü, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandıracak.