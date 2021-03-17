Masumiyet İrem Orhun kimdir? Deniz Işın hakkında bilgiler…
Masumiyet dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de İrem Orhun oldu. Dizide İlker'in nişanlısı olan İrem Orhun, performansıyla adından söz ettiriyor. Karaktere ise Deniz Işın hayat veriyor. Daha önce Sefirin Kızı dizisinin kadrosunda kısa bir süre yer alan Deniz Işın, izleyicilerden tam not aldı. İşte Masumiyet dizisinin İrem Orhun'u Deniz Işın hakkında bilgiler…
28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.
Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandıracaktır.