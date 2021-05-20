Masumiyet final mi yapıyor?
Masumiyet final yapacağı iddiaları ile gündemde yer alıyor. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisi, final hususu ile gündemde yer alıyor. Peki, Masumiyet dizisi final mi yapıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Masumiyet dizisi final haberleri ile gündemde yer alıyor. Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla birlikte değişen hayatının konu alındığı dizi, 12 bölümdür yayın hayatına devam ediyor. Peki, Masumiyet final mi yapıyor? İşte, o bilgiler
MASUMİYET FİNAL Mİ YAPIYOR?
Masumiyet dizisinin 13. bölüm ile final yapacağı iddia edildi. Ancak yayın ve yapım tarafında bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.