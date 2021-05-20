Masumiyet dizisi final haberleri ile gündemde yer alıyor. Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla birlikte değişen hayatının konu alındığı dizi, 12 bölümdür yayın hayatına devam ediyor. Peki, Masumiyet final mi yapıyor? İşte, o bilgiler

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPIYOR?

Masumiyet dizisinin 13. bölüm ile final yapacağı iddia edildi. Ancak yayın ve yapım tarafında bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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