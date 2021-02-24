Masumiyet dizisindeki Ela kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan hakkında bilgiler

İlayda Alişan, Masumiyet dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Ela karakterine hayat veren Alişan daha önce Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi. İşte 1996 doğumlu ünlü isim ile ilgili bilgiler

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi.

MASUMİYET DİZİSİNDEKİ ELA KİMDİR?

Bahar’ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.