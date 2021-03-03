Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Sakıp Sabancı'nın yalısı Masumiyet dizisinde

Masumiyet dizisinin çekim yeri için pek çok dizide kullanılan İstanbul ilinden farklı olarak Kocaeli tercih edildi. Kocaeli sokaklarına ait görüntülerin sık sık yer aldığı Masumiyet dizisinde Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi ilçelerine ait görüntüler de var.



O YALIM MERHUM İŞ ADAMINA AİT ÇIKTI

Mekanları özenle çekilen dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği İlker’in annesi Hale’nin yaşadığı yer ise iş dünyasının sevilen bir ismine ait. 10 Nisan 2004'te aramızdan ayrılan efsane iş insanı Sakıp Sabancı'nın Beylerbeyi’ndeki yalıda Hülya Avşar'ın sahneleri çekilecek. İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan görkemli bir yalı için ödenen ücret ise Dilek Sabancı tarafından engelli çocuklar için kurulan vakfa bağışlanacak.