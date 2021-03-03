Masumiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Masumiyet oyuncuları

Masumiyet oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan Masumiyet’te, Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişiyor. Dizinin oyuncuları arasında Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer gibi isimler bulunuyor.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

Harun Orhun – Mehmet Aslantuğ

Bahar Yüksel – Deniz Çakır

Hale Ilgaz – Hülya Avşar

Ela Yüksel – İlayda Alişan

İlker Ilgaz – Serkay Tütüncü

İrem Orhun – Deniz Işın