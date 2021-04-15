Masumiyet 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Masumiyet son bölümde İsmail'den şok itiraf!

Masumiyet 8. bölümü ile 14 Nisan Çarşamba akşamı Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Bahar’ın Ela’yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırdı. İsmail'in o gece her şeyi gördüğü itiraf etmesi ise Ilgazlar evinde deprem etkisi yarattı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 9. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

Masumiyet 8. son bölümde şunlar yaşandı; Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun’a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar. Hem, Timur’dan boşanmak için hem de Ela’nın, İlker’i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar’ın Ela’yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır. Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar’a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker’e götürür. Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar’a karşı harekete geçer. Ela’nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar’da yaşanır.

DİZİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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