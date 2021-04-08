Masumiyet 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Masumiyet son bölümde İlker ve Ela arasında beklenmedik gelişme

Masumiyet 6. bölümü ile Fox TV ekranlarında 7 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile buluştu. Masumiyet'in bu haftaki son bölümünde İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçerken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli planları izleyenleri şaşkına çevirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Bahar'ın boşanmak istemesi merak uyandırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 8. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir. İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

DİZİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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