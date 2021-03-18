Masumiyet 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet son bölümde İrem canına kıymak istedi

Masumiyet 5. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, gibi isimleri kadrosunda bulunduran ve çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan Masumiyet'in son bölümünde şok delillerle İrem'in gözaltına alınması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Yeni bölüm fragmanında ise İlker'in akıbeti merak uyandırdı.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler;

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker’in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela’nın yanında Bahar’a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker’in açıklaması, Ela’nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar’ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem’dir. İrem’le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem’i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker’in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem’in attığı adım ise Ela’nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

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