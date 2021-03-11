Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet yeni bölüme İlker'in itirafı damga vuracak

Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox Tv ekranlarında çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Masumiyet' in 17 Mart tarihli yeni bölüm fragmanında İlker'in Hale'ye "Evet yaptım" demesi dikkat çekti. Basın toplantısında açıklama yapan İlker'in Ela ile olan ilişkisini milyonların önünde itiraf etmesi akıllara yeni bir oyun planını getirdi. İrem'in gözaltı kararı ise fragmanda yaşanan diğer gelişmelerden oldu.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler;

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acımasız taktikler; Ela'nın akıl sağlığı mercek altında!

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker’in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela’nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar’ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker’in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem’in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar’ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela’nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.