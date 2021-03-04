Masumiyet 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet son bölümde İlker gözaltına alındı

Masumiyet 3. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, gibi isimleri kadrosunda bulunduran ve çarşamba akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki son bölümünde, İrem’le, İlker’in cezaevinde evlenmeleri ve Ela'nın uyanması dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında ise Bahar'ın mahkemedeki haykırışları ekranlara yansıdı.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler;

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker Ilgaz’ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. ‘Benim oğlum yapmaz’ sözünden dönmeyen Hale, İlker’in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem’le, İlker’in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz’lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela’nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker’in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.