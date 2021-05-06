Masumiyet 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet son bölümde İlker'den Ela'ya korkutan hareket!

Masumiyet 11. son bölümü ile 5 Mayıs Çarşamba akşamı Fox TV'de izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta Umut’un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişti. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılırken, Harun’un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkacağının ipuçlarını verdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hale’nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail’in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut’un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır. İsmail’in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail’in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun’un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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