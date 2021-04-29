Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Masumiyet son bölüme Hale'nin İsmail ifşası damga vurdu

Masumiyet 10. son bölüm Fox TV ekranlarında 28 Nisan Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. İsmail'in Ela'yı arabadan attığı görüntüler ile heyecan artarken, İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmandı. Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanında ise Hale'nin İsmail'i tehdit etmesi dikkat çekti. İlker'in Ela'ya hesap sorduğu anlar ise merak dolu anlara neden oldu.

MASUMİYET 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 11. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler...

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail’in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail’in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker’le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür. İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır. Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale’nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

DİZİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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