Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Masumiyet son bölümde Ela'yı arabadan atan kişi ortaya çıktı

Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında 21 Nisan Çarşamba günü yayınlanan Masumiyet'in son bölümünde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu bu haftaya damga vuran diğer anlardan oldu. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıktı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanından görüntüler;

MASUMİYET 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker’e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun’un da topa girmesiyle, Hale’nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

DİZİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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