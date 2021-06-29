Masum Sita kimdir?

Masum dizisinin Sita'sı Shruti Prakash Hintli bir aktris ve şarkıcıdır. Hindistan'da pembe dizilerde boy gösteren Shruti Prakash Bigg Boss Kannada realite şovunun beşinci sezonunda ise yarışmacı olarak katılım sağladı.

Shruti Prakash , Karnataka , Belagavi'deki Jain İşletme Fakültesi'nde eğitim gördü. Shruti Prakash Asker kökenli bir aileden gelmektedir.

Oyunculuk sektörüne girmeden önce içerik editörü olarak çalıştı. Daha sonra, yarı finalist olarak bitirdiği Closeup WebSinger'da yarışmacı olarak yer aldı.

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