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Televizyon
Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Masum Sita kimdir?

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Masum Sita kimdir?

Masum dizisinin Sita'sı Shruti Prakash izleyicilerin biyografisini araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Dizide Ramakant’ın 2. eşi olan Sita, çok fazla göz önünde yer alması dolayısıyla araştırılan isim oldu. Peki, Masum dizisinin Sita'sı Shruti Prakash kimdir? İşte, o isim hakkında bilgiler

Masum dizisinin Sita'sı Shruti Prakash Hintli bir aktris ve şarkıcıdır. Hindistan'da pembe dizilerde boy gösteren Shruti Prakash Bigg Boss Kannada realite şovunun beşinci sezonunda ise yarışmacı olarak katılım sağladı.

Shruti Prakash , Karnataka , Belagavi'deki Jain İşletme Fakültesi'nde eğitim gördü. Shruti Prakash Asker kökenli bir aileden gelmektedir.

Oyunculuk sektörüne girmeden önce içerik editörü olarak çalıştı. Daha sonra, yarı finalist olarak bitirdiği Closeup WebSinger'da yarışmacı olarak yer aldı.

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