MasterChef kim elendi, kim gitti? 11 Ekim MasterChef'ten elenen isim ve son bölüm özeti

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 75. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takımda Tanya, Ebru, Serhat, Walison, Berker, Sefa'nın eleme potasında olduğu haftada k turda yarışmacılara Bottarga - Kefal havyarı yemeğini yaptı. Son turda Ebru ve Walison finale kaldı. MasterChef'ten ayrılan yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. İşte, MasterChef'ten elenen isim.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 75. final anında Walison ve Ebru karşı karşıya geldi. Tanya, Ebru, Serhat, Walison, Berker, Sefa'nın potada olduğu gecede MasterChef'e veda eden isim şeflerin verdiği oylama sonrası Walison oldu. Elenmekten son anda kurulan Ebru gözyaşlarına boğuldu.

Geçen haftalarda yedeklerden MasterChef'e katılan Walison'un böylece MasterChef macerası kısa sürmüş oldu.

MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ?

MasterChef eleme heyecanının yaşandığı gecede MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için zamanla yarıştı. MasterChef'in 75. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan, ilk turda Bottarga - Kefal yapmasını istedi. Şefler ilk turun ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı Serhat'ın oldu. Serhat'ın ardından potadan sıyrılan isimler Tanya, ve Berker oldu.

Diğer turda ise Sefa, Walison, Ebru son üçe kalan isimler oldu. Bu turda şefler yarışmacılardan Somer şef'in özel tarifi yöresel lezzet olan hamsi kuşu yapmasını istedi.

Şefler son turda yarışmacılardan Somer Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmasını istedi.

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve potadan ilk çıkan isim Sefa oldu.

Ebru ve Walison arasında geçen kritik oylamada ise şefler tercihini Ebru'dan yana kullandı ve MasterChef 2020'ye veda eden son isim Walison oldu.

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İki şeften evet oyu almayı başaran Walison Fonseca ardından gerçekleşen yarılmayı da kazarak final turuna kalmayı başardı.

Walison Fonseca’nın eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.