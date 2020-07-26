Masterchef'te üst tura kimler çıktı? Masterchef Türkiye 9. bölümde bir ilk! İşte kazanan yarışmacılar ve yeni bölüm fragmanı

Masterchef Türkiye'de 16 yarışmacıyı seçmek için gerçekleşen üçlü düellolar, 25 Temmuz akşamı devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, üçerli gruplar halinde yarışmacılar İslim Kebabı, Tikka Masala, Poşe Yumurtası yapmak için mutfahta hünerlerini gösterdi. Yarışın sonunda üç tura çıkan isimler belli olurken, üç yarışmacının künefeyi yapamaması acil duruma neden oldu. İşte, Masterchef Türkiye son bölüm özeti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİMLER KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, üçlü düello için yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı. MasterChef'in ilk turunda Hindistan mutfağının klasiklerinden olan Tikka Masala'yı yapmak için, Zafer Gür, Sefa Oktay Kılıç ve Bedirhan Koçak karşı karşıya geldi.

İlk turda Masterchef'te Bedirhan ve Zafer elenirken, Sefa adını final turuna yazdırdı.

İkinci turda ise şefler yarışmacılardan islim kebabı yapmasını istedi. Yakup Can Sıtacı, Batuhan Şendoğdu ve Arem Yüce'nin mücadele verdiği turda Mehmet Şef yemekleri beğenmeyerek oy kullanmadı. İkinci turda, Arem Yüce finale çıkarken, Yakup ve Batuhan elendi.

Masterchef üçüncü turunda Aleyna, Beste ve Gülşah üçlüsü en iyi poşe yumurtasını yapmak için karşı karşıya geldi. Zorlu turda üç yarışmacı da künefeyi yapamadı. Yarışmacılar künefe tarifini yerine getiremeyince İrem Kanan ve şefler arasında acil bir toplantı yapıldı. Yarışmacılar künefeyi yapamayınca, şefler bu kez poşe yumurta yapmalarını istedi.

Yeniden mutfağa giren üç yarışmacı poşe yumurta hazırladı. Son turda Beste ve Aleyna elendi. Gülşah ise bir üst tura yükseldi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masterchef Türkiye'nin son bölümü sonrası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masterchef'in ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında yarışmacıların final turunda verdikleri mücadele dikkat çekti. İşte, o görüntüler;