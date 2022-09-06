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MasterChef’te Somer Şef ateş püskürdü…  ‘Hayırdır 4. şef mi olmak istiyorsun?’

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#Masterchef Somer Şef#Masterchef#Masterchef Somer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 10:09

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde kaptanlık yarışı için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. TV 8 ekranlarında yayınlanan programda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için en iyi ıslak hamburgeri yapmaya çalıştılar. Fatma Nur’un kural ihlali yapmasının ardından Somer Şef çok sinirlendi. İşte Somer Şef’in yaptığı açıklamalar

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MasterChef’in son bölümüne Somer Şef’in Fatma Nur’a yaptığı uyarı damga vurdu. Dün akşam ekrana gelen bölümde Fatma Nur kural ihlali yaparak şefler tatmadan önce Barış’ın köftesinin tadına baktı. Bu duruma sinirlenen Somer Şef, 'Fatma Nur nasıl buldun Barış’ın hamburgerini?’ dedi. Fatma Nur, ‘Şefim ya dalgınlığıma geldi. Ben yasak olduğunu biliyordum ama bir an öyle nasıl oldu köften derken tadına baktım. Tamamen dalgınlığıma geldi’ yanıtını verdi.

Somer Şef ise, ‘Hayırdır 4. şef mi olmak istiyorsun. Sen mi değerlendireceksin bundan sonra yemekleri. Niye arkadaşlarının yemeklerine bakıyorsun? Biraz ciddiyet arkadaşlar…’ dedi.

‘BANA LAF YETİŞTİRECEĞİNE FIRININA BAK’

Mehmet Şef ise Barış’a çok sinirlendi. Fırınını açmayı unutan Barış yemeğini yetiştiremedi. Mehmet Şef, ‘Otuz dakika fırın çalışmadan başında mı bekledin? Bana da diyorsun ki fırın çalışmıyor şefim bu nasıl fırın! Barış bence daha çok işine odaklanman lazım bana laf yetiştireceğine fırınına bak. Mazereti yok bu işin.’ dedi.

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