MasterChef’te Mehmet Şef’in okuduğu şiirin tamamı: 'Bu Vatan Kimin' ( Orhan Şaik Gökyay)

29 Ekim MasterChef çekimleri Çanakkale'de gerçekleşti. Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı topraklarda yapılan çekimlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da katıldı. Çanakkale’de çekilen bölümün tanıtımında Bu Vatan Kimin şiiri ön plana çıktı. İşte Mehmet Şef’in okuduğu 'Bu Vatan Kimin' şiirinin tamamı…

BU VATAN KİMİN

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutta gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir.