MasterChef’te Mehmet Şef’in okuduğu şiirin tamamı: 'Bu Vatan Kimin' ( Orhan Şaik Gökyay)
MasterChef’in 29 Ekim’de yayınlanacak bölümüne dair ipuçları veren fragmana Mehmet Şef’in okuduğu şiir damga vurdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümüne özel olarak Çanakkale’de çekilen MasterChef bölümünde yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Orhan Şaik Gökyay’a ait ‘Bu Vatan Kimin?’ şiirini okuyor. İşte Bu Vatan Kimin şiirinin tamamı…
29 Ekim MasterChef çekimleri Çanakkale'de gerçekleşti. Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı topraklarda yapılan çekimlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da katıldı. Çanakkale’de çekilen bölümün tanıtımında Bu Vatan Kimin şiiri ön plana çıktı. İşte Mehmet Şef’in okuduğu 'Bu Vatan Kimin' şiirinin tamamı…
BU VATAN KİMİN
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.
Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutta gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.
Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.
İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.
Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.
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