MasterChef'te kimler üst tura çıktı? MasterChef Türkiye üçlü düellolarda elenen isimler ve 8. yeni bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye'de kimler elendi? MasterChef'in 23 Temmuz tarihinde ekranlara gelen 7. bölümünde üçlü düello heyecanı yaşandı. Bir üst tura çıkmak ve MasterChef finaline kalmak için yarışmacı adayları üçlü turlarda karşı karşıya geldi. 4 peynirli Gnocchi, sufle ve Asma Yaprağında Barbun yapmak için yarışmacılar en iyi tabağı yapmaya çalıştı. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında ise diskalifiye yaşanması dikkat çekti. İşte, MasterChef Türkiye'de üst tura çıkan isimler ve elenen yarışmacı adayları.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, 7. bölümü ile 23 Temmuz Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Yarışmacı olmak için şeflerin verdikleri menüleri en hızlı ve en güzel sunumla hazırlamaya çalışan isimler, farklı yemekler yaptı. Üçlü düelloda Mehmet Karahan isimli yarışmacı yaptığı hata yüzünden elendi. Brezilyalı Walison Fonseca yaptığı sufleyle adını final turuna yazdırdı. İşte, MasterChef Türkiye son bölüm özeti.
MASTERCHEF'TE KİMLER ÜST TURA ÇIKTI?
Geçen hafta ekran macerasına başlayan MasterChef'te yarışmacılar üçlü düelloya dahil oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri menüleri hazırlamak için yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı.
İlk turda yarışmacılar pastırmalı humus yapmak için karşı karşıya geldi. En az başarılı pastırmalı humusu yapan isimler Yana Coşkun ve Merve oldu.
MasterChef'in ikinci turunda ise yarışmacılar Asma Yaprağında Barbun'u 40 dakikada pişirmeye çalıştı. İkinci turda elenen isimler, Enis ve Murat oldu, Barbaros ise bir üst tura çıktı.
Üçüncü eleme turunda ise, yarışmacılar en iyi sufleyi yapmak için mücadele etti. Brezilyalı Walison Fonseca yaptığı sufleyle adını final turuna yazdırdı. 4 peynirli Gnocchi yemeği için karşı karşıya gelen yarışmacılardan, Yurdagül Can elenerek hayallerine veda etti.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
MasterChef Türkiye'nin son bölümü sonrası 8. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'in 24 Temmuz Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 8. bölüm fragmanında, bir yarışmacı adayının diskalifie olması dikkat çekti. İşte, o görüntüler;
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