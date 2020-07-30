MasterChef'te kimler kazandı? MasterChef Türkiye 29 Temmuz elenen isimler ve üçlü düelloda üst tura çıkanlar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te üçlü düello heyecanı çarşamba akşamı da devam etti. Gecenin menüsünde risotto, ballı susamlı çıtır tavuk, spagetti bolonez (Bolognese), churros tatlısını yapmak için mutfakta dakikalarla yarışan 4 isim yarın akşam yapılacak olan MasterChef final turuna çıktı. İşte, MasterChef Türkiye kazanan yarışmacılar..

MASTERCHEF'TE KİMLER KAZANDI KİMLER ELENDİ?



Final turu öncesinde MasterChef ilk turunda, Ebru, Eylem ve Emre; Churros tatlısını yapmak için karşı karşıya geldi. Kendilerine verilen sürede en iyi tatlıyı yapan isim Emre ve Eylem elenirken Ebru final turuna çıktı.

Bir sonraki turda ise Ayla Sönmez, Zeynep Yılmazok ve Çağla Levent spagetti bolonez (Bolognese) yapmak için mutfağa girdi. Bu turun kazananı Çağla oldu, Ayla ve Zeynep ise MasterChef'e veda etti.

Üçüncü tuda bu kez yarışmacılar Alican, Eray ve Asiye risotto yapmak için mücadele verdi. Verilen süre içinde en iyi risottoyu yaparak tur atlayan isim Eray oldu. Asiye ve Alican ise önlüğü bırakarak yarışmadan ayrıldı.

Gecenin son turunda ise düello menüsünda ise şefler yarışmacılardan ballı susamlı çıtır tavuk yapmasını istedi. Uğur Yılmaz Deniz, İbrahim Şenel ve Tanju Sarıdikmen'in mücadele verdiği turda, Uğur kazandı İbrahim ve Tanju ise elendi.

MASTERCHEF'TE FİNAL TURU BAŞLIYOR

MasterChef'in 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 30 Temmuz akşamı izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef'in yeni bölüm fragmanında final turu dikkat çekti. İşte, o görüntüler;