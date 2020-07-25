MasterChef'te kimler elendi? MasterChef Türkiye son bölümde kazanan isimler ve 9. yeni bölüm fragmanı

3. sezonu ile TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de üçlü tur elemeleri devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef'in 8. son bölümünde Mohammad Ayad tadım kaşığıyla iki kez yemeğin tadına bakması nedeniyle şeflerin kararıyla MasterChef'ten diskalifiye oldu.MasterChef 2020'nin son bölümünde, üçerli gruplar halinde en iyi yapan isimler ise adını final turuna yazdırdı. İşte, MasterChef Türkiye 8. son bölüm özeti...

MASTERCHEF'TE KİMLER ÜST TURA ÇIKTI?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, üçlü düelloya yarışmacı adayları dahil oldu. 16 yarışmacı arasında girmeye çalışan adaylar, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri menüleri hazırlamak için hünerlerini gösterdi.

İlk turda yarışmacılar Fish and Chips, yapmak için karşı karşıya geldi. 40 dakikalık süre içinde en iyi tabağı yaparak üst tura çıkan isim Berker Başmanav oldu. İlk turda Alperen ve Berkay elenerek yarışmaya veda etti.

İkinci turda ise yarışmacı adayları bu kez Fransız soğan çorbası yapmak için mücadele verdi. Şeflerin tadımıyla ikinci turda en iyi soğan çorbasını yapan ve bir üst tura çıkan kişi Ayyüce Kamit oldu. Bu turda Mohammad Ayad tadım kaşığını tencereye koyması nedeniyle Mehmet Şef tarafından diskalifiye oldu.

Üçüncü ve son turda ise Fransız mutfağının klasiğinden steak tartar yemeğini yapmak için yarışmacı adayları karşı karşıya geldi. Celal Sarıgül başarılı yemeği yaparak adını final turuna yazdırırken, Berna ve Umut son turda elendi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye'nin son bölümü sonrası 9. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. MasterChef'in 25 Temmuz Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında şeflerin üç yarışmacıyı da göndermek istemeleri dikkat çekti. İşte, o görüntüler;