MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef'te Masterclass ödülünü kazanan isim 27 Ağustos 2020

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye Masterclass ödül oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Her hafta perşembe günleri oynanan Masterclass oyununda, Somer Şef, yarışmacılara turşu yapmanın incelikleri ve domates, biber salçası yapmanın tekniklerini anlattı. Somer Şef, ilk turun ardından 6 yarışmacıya 40 dakika süre verdi ve tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umamiden bir yemek yapmasını istedi. En başarılı yemeği yapan isim ise ödülü kazandı.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Somer Şef'in verdikleri eğitimlerle mutfakta kıyasıya rekabet etti. Eğitimlerini tamamlayan MasterChef yarışmacıları daha sonra mutfakta hünerlerini gösterdi.

İlk aşamada yarışmacılar domates çorbasını yapmak içim mutfakta karşı karşıya geldi. Domates çorbasını en iyi yapan isimler, Ayyüce, Sefa, Celal, Tanya, Esra ve Uğur oldu.

Verilen eğitimde turşu yapmanın incelikleri ve domates, biber salçası yapmanın tekniklerini alan yarışmacılar sonraki etapta yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.Yarışmacılara yapacakları yemekler için 40 dakika süre tanındı.

Somer, Mehmet ve Danilo Şef 40 dakikanın sonunda tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umamiden yemek yapan yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Gecenin sonunda Masterclass ödülünü kazanan isim Ayyüce oldu. Ayyüce böylece yemek pişirici robot ödülünü alan isim oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef'te bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme adayları belli oldu. Yarışmanın çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oylamasıyla mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı.

Dokunulmaz olarak kendisini garantileyen Duygu, 3. eleme adayı olarak Uğur'u söyledi. 4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir'i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.

TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Bu hafta başında yapılan oyunla MasterChef'te takımlar yeniden kuruldu. Mavi takım kaptanı Uğur olurken, kırmızı takımın kaptanı da Özgül oldu.

MAVİ TAKIM: Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray

KIRMIZI TAKIM: Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa