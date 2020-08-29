MasterChef'te kim kazandı, birinci kim oldu? MasterChef 28 Ağustos kızlar erkekler düellosunu kazanan takım ve son bölüm özeti

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde yeni bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 28 Ağustos'ta izleyici karşısına çıkan son bölümünde, kız evi ve erkek evi arasında oynanan sütlü tatlılar oyununda takımlar en iyi tatlıyı yapmak için mücadele verdi. Kazandibi, aşure, su muhallebisi, krem karamel, kadayıflı muhallebi, keşkül ve zerde tatlılarının yapıldığı gecede, erkekler 3-2 öne geçti. Son turda ise daha iyi tatlıyı yapan takımının kaderini belirledi. İşte, MasterChef son bölümün özeti..

MASTERCHEF İKİLİ DÜELLOYU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te cuma akşamı ikili düello mücadelesinde kızlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda eşitlik sağlanması için erkekler takımında 2 isim oyun dışı kaldı.

Eray ile Barbaros'un oyundan çıktığı gecede, kazandibi düellosunda Uğur, Ayyüce'ye üstün geldi. Duygu ve Emir karşılaşmasında ise aşureyi daha iyi yapan isim Duygu oldu.

Su muhallebisi karşılaşmasında ise Ebru ile Berk mücadele verdi. Bu karşılaşmanın da galibi Ebru oldu.

Özgül Serhat karşılaşmasında ise yarışmacılar keşkül yaptı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların tatlılarının tadına bakarak oylamaları gerçekleştirdi.

3-2 erkeklerin önde olduğu gecede, en iyi keşkül tatlısını yapan isim böylece Serhat oldu..Böylece erkekler takımı bu haftanın kazananı olarak 10 bin TL değerindeki hediye çekini kazandı.

Erkekler kızlar düellosunda geçen hafta da erkekler takımı kazanmış, ödülün sahibi olmuştu.

MASTERCHEF İKİLİ DÜELLODA HANGİ TATLILAR YAPILDI?

Sütlü tatlılar oyununun oynandığı gecede, ikili düello eşleşmeleri şöyle oldu; Ayyüce - Uğur Kazandibi, Duygu - Emir, Aşure, Ebru - Berk, Su muhallebisi, Tanya - Furkan, Krem Karamel, Gülşah - Sefa Kadayıflı muhallebi, Özgül - Serhat Keşkül, Esra - Celal Zerde.