MasterChef'te kim kazandı? 6 Ağustos MasterChef Türkiye birincisi ve son bölüm özeti

MasterChef Türkiye 2020'de final eleme turu devam ediyor. İlk 16 yarışmacının arasına girmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan bir isim, en başarılı tabağı yaparak MasterChef ana kadrosuna seçildi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle Steak, Paris Mash ve deniz tarağı yemeğinde en çok başarılı olan isim hayallerine bir adım daha yaklaştı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef final turunda,Ayyüce, Esra, Emir, Furkan ve Sedat ana kadroya katılabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacılar ilk etapta şeflerin isteği doğrultusunda, steak ve paris mash yemeğini en başarılı şekilde yapmak için mutfakta zamanla yarıştı.

Şeflerin yaptığı tadım sonunda 5 yarışmacı final turuna çıktı. Final turuna yükselen yarışmacılar, bu kez deniz tarağı yemeği yapmak için mücadele verdi.

Deniz tarağı yemeğini süresini iyi kullanarak en iyi şekilde hazırlayan yarışmacı Emir Elidemir oldu. Emir Elidemir böylece MasterChef Türkiye ana kadrosuna katılan 4. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACI KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

Final turunun devam ettiği MasterChef'te Serhat ilk 16'ya giren ilk isim, Duygu ise ikinci isim olmuştu. MasterChef ana kadroya dahil olan üçüncü isim ise Özgül olmuştu.

Perşembe akşamı gerçekleşen final turuyla MasterChef ana kadroya giren 4. isim de böylece Emir oldu.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

26 yaşında olan Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan MasterChef Emir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversiteyi bitirdi.

Emir Elidemir, Florida'da, Amsterdam'da bölümü üzerine stajlar yaptı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef'in ekranlara gelen son bölümü sonrasında, 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanından görüntüler;