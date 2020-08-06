MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye günün birincisi ve son bölüm özeti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı devam ediyor. MasterChef'in çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde, yarışmacılar ilk turda orman meyveli tart yapmak için mücadele verdi. İkinci turda ise son dörde kalan yarışmacılar n iyi zeytinyağlı yemeği hazırlamaya çalıştı. Özgül, Berker, Sedat ve Seda'nın ilk dörde girdiği gecede 1 isim MasterChef asıl kadrosuna dahil oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkye 2020 ’de son 16 yarışmacı seçimi için final turu çarşamba akşamı da devam etti.

MasterChef 16. bölümde, Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in verdikleri menüyle Özgül Coşar en başarılı yemeği yaparak MasterChef kadrosuna girdi.

Ormanlı meyveli tart, zeytinyağlı ve vegan yemek yaparak rakiplerini eleyen Özgül, yarışmacı olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

MasterChef kadrosuna katılan Özgül Coşar gıda mühendisi. 36 yaşında ve evli olan Özgül, 2 çocuk sahibi. Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitiren yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Özgül Coşar, bir önceki turda Mehmet şef ile Somer şef'ten evet oyu alarak final turuna yükselmişti.