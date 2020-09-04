MasterChef'te kim kazandı? 3 Eylül MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye 3 Eylül Perşembe akşamı 45. bölümü ile TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. İtalyan rüzgarının estiği gecede Danilo Şef makarna ve risotto yapmanın tekniklerini anlattı. Danilo Şef'in verdiği eğitimin ardından mutfakta yarışmacılar öğrendikleri yemeklerle yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı. Rakiplerinden daha iyi tabağı çıkararak MasterClass finaline kalan 6 yarışmacıdan biri gecenin sonunda ödülün sahibi oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Her hafta perşembe günleri oynanan MasterClass ödül oyununda yarışmacılara İtalyan yemeklerinin incelikleri anlatıldı.

Danilo Şef'in verdiği eğitimin ardından yarışmacılar kendi açtıkları hamurlarla makarna yapmaya çalıştı. Yarışmacılara verilen sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı.

İlk turda Duygu, Emir, Esra, Özgül, Uğur ve Eray makarnayı rakiplerine göre daha iyi yaparak 2. tura yükseldi.

Danilo Şef ikindi tura yükselen 6 yarışmacıdan bu kez final turunda risotto yapmasını istedi. Yarışmacılar 60 dakika sürenin ardından yaptıkları yemekleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'e baktırdı.

Gecenin sonunda risottoyu rakiplerinden daha iyi yaparak MasterClass ödülünü kazanan isim Emir oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros eleme adayı olarak Berker'in ismini verdi.

Haftanın 3. eleme adayının belli olmasının mavi takımda yeniden oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda MasterChef'te diğer eleme adayı Ebru oldu.

MasterChef'in önceki bölümünde ise dokunulmazlığı alan Eray ilk eleme adayı olarak Özgül'ün ismini söylemişti. Diğer eleme adayı da Duygu olmuştu.