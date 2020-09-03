MasterChef'te kim kazandı? 2 Eylül MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım

Somer, Mehmet ve Danilo şefin karşısında zorlu anlar yaşayan MasterChef yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları MasterChef'in 2 Eylül bölümünde sıradışı bir menü hazırladı. Şefler yarışmacılardan çölyak hastalarının tükettiği menü istedi. Tadım bölümünün ardından kırmızı takımın galip geldiği gecede, MasterChef eleme adayları da kesinleşti. İşte, MasterChef 44. son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros eleme adayı olarak Berker'in ismini verdi.

Haftanın 3. eleme adayının belli olmasının mavi takımda yeniden oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda MasterChef'te diğer eleme adayı Ebru oldu.

MasterChef'in önceki bölümünde ise dokunulmazlığı alan Eray ilk eleme adayı olarak Özgül'ün ismini söylemişti. Diğer eleme adayı da Duygu olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ççlyak hastaları için özel menünün hazırlandığı gecede, yarışmacılar mutfakta zorlu anlar yaşadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

Uzun süre sonra kırmızı takım dokunulmazlığı alırken, mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Yarışmacılar Uzak Doğu mutfağının sevilen yemeklerinden olan Tom Yum çorbası yapmasını istedi.

Şeflerin tadım bölümünün ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.