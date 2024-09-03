MasterChef'te kim kaptan oldu? Yarışma tarihinde bir ilk! 2 Eylül dün akşam MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 01:30
MasterChef 2 Eylül Pazartesi akşamı yeni haftanın ilk bölümüyle ekrana geldi. Son bölümü izleyemeyenler merak içerisinde "MasterChef'te kim kaptan oldu?" ve "MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki haftanın Mavi ve Kırmızı takımları geçtiğimiz akşam ekrana gelen bölümde belli oldu. Merak edilen sorunun detayları haberimizde derledik. İşte 2 Eylül dün akşam MasterChef ilk bölümde belli olan takım kaptanları...