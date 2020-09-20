MasterChef'te kim elendi? 20 Eylül MasterChef elenen yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte son bölüm özeti

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 59. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu hafta Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri eleme yemeğinden geçemeyen bir yarışmacı MasterChef macerasını tamamladı. Eleme oyununda Sefa diskalifiye tehlikesi geçirdi. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından Sefa diskalifiye olmaktan son anda kurtuldu. İşte, MasterChef son bölüm ve bu hafta veda eden isim.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 59. bölümünde final anında Selin ve Tanya karşı karşıya geldi. Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker'in potada olduğu yarışmada MasterChef'e veda eden isim Selin oldu.

Geçen hafta MasterChef'e yedeklerden katılan Selin'in ekran macerası kısa sürdü. Elendiğini duyan Selin stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı.

MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ?

Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için mücadele verdi. MasterChef'in eleme turunda eleme potasında olan Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı.

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. MasterChef 2020 jürisinin ortak kararına göre en iyi tabağı yapan isim Serhat oldu. Serhat böylece potadan sıyrıldı. Şefler Sefa ve Özgül'ün de tabağını başarılı bularak, yarışmacıları eleme potasından kurtardı.

Diğer turds ise Tanya, Selin ve Berker, Somer şef imzalı ahtapotlu niçoise salatası yapmak için tezgah başına geçti.

Bu turun sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve potadan ilk çıkan isim Berker oldu.

Tanya ve Selin'in son ikiye kaldığı turda rakibine göre daha az başarısız yemeği yaparak MasterChef'e veda eden isim Selin oldu. Selin gözyaşlarına hakim olamazken Tanya da duygusal anlar yaşadı.

MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

MasterChef 2020’nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.