MasterChef'te kim birinci oldu ve kazandı? 12 Ağustos MasterChef kazananı ve kadroya giren isim

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 12 Ağustos Çarşamba akşamı 23. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Büyük yarışların başlayacağı oyunlara kısa süre kala heyecan artarken, son bölümde kadroya katılan 11. yarışmacı kesinleşti. İlk turdan başarıyla geçen Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk ve Celal ikinci turda tatlı için mücadele verdi. İşte, son bölümün özeti.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef'in ekranlara gelen 23. bölümünde ilk turda yarışmacılar lazanya yemeğini yapmak için mücadele verdi.

12 yarışmacının mücadele verdiği ilk turda kazanan isimler Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk ve Celal oldu.

Danilo, Somer ve Mehmet şef bir sonraki turda yarışmacılardan tatlı yapmasını istedi. Un ve şekerin ön planda olduğu yaratıcı tatlıyı en iyi şekilde hazırlayan isim Berk İlter oldu.

Gecenin birincisi olan Berk böylece MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı. İsminin yazılı olduğu önlüğü alan Berk 11. isim oldu.

MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR?

20 yaşında olan Berk İlter aşçı ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Tokat'lı olan Berk 13 yaşından beri mutfakta yer alıyor. Yurt dışında eğitim alan yarışmacı ilk turda General Tso Chicken yemeği yaparak şeflerden 3 evet oyu almıştı.

MasterChef Berk'in yarışmadaki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE KİM KAZANMIŞTI?

MasteChef Türkiye'de 2. final turu son bölümde de devam etti. Danilo, Somer ve Mehmet şef yarışmacılardan ilk turda tutmaç çorbası yapmasını istedi.

Anadolu'nun klasik lezzetlerinden olan tutmaç çorbasını yapmak için yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı. İlk turda Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya kazanan isimlerden oldu.

Tutmaç çorbası sunumunda şanssızlık yaşayan Dilara ise sunumunu yetiştiremeyince gözyaşı döktü.

İlk turu geçen yarışmacılar, ikinci oyunda jumbo karides yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı.

En başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı Tanya Kilitkayalı oldu. Gecenin ikincisi ise Eray oldu.