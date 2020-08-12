MasterChef'te kim birinci oldu? 11 Ağustos MasterChef kazananı ve 16'ya kalan yarışmacı

3. sezonu ile TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 11 Ağustos Salı akşamı 22. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 2. final turunda kadroya girmeye çalışan yarışmacılar zorlu menüler karşısında ter döktü. İlk turda tutmaç çorbasını en iyi şekilde yapan isimler Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu. İddialı yarışmacılardan olan Dilara bu turda yaşadığı şansızlık ile gözyaşları mutfakta döktü.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de 2. final turu son bölümde de devam etti. Danilo, Somer ve Mehmet şef yarışmacılardan ilk turda tutmaç çorbası yapmasını istedi.

Anadolu'nun klasik lezzetlerinden olan tutmaç çorbasını yapmak için yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı. İlk turda Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya kazanan isimlerden oldu.

Tutmaç çorbası sunumunda şanssızlık yaşayan Dilara ise sunumunu yetiştiremeyince gözyaşı döktü.

İlk turu geçen yarışmacılar, ikinci oyunda jumbo karides yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı.

En başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı Tanya Kilitkayalı oldu. Gecenin ikincisi ise Eray oldu.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Üçlü elemelerde İsmail ve Aycan ile eşleşen Tanya birinci oldu ve final turuna kalmaya hak kazandı.