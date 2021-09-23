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MasterChef'te kaşık atma ne demek? Şefin çatal kaşık atması ne anlama geliyor? Fragmana damga vurdu

#Masterchef#Somer Sivrioğlu#Masterchef Türkiye
MasterChefte kaşık atma ne demek Şefin çatal kaşık atması ne anlama geliyor Fragmana damga vurdu

MasterChef yeni bölüm fragmanıyla beraber kaşık atmak yeniden gündeme geldi. Her sezon ekranlara görmeye alışık olduğumuz MasterChef'te şeflerin çatal ya da kaşık atması 2021 sezonunda oldukça hızlı yaşandı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Somer Şef'in bir yarışmacıya kaşık atması dikkat çekti. Peki, MasterChef'te kaşık atma ne demek ve ne anlama geliyor? İşte, o konuyla ilgili merak edilen bilgiler.

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MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 75. bölüm fragmanına Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. Yeni sezonda da birbirinden iddialı adaylar, şeflere yemeklerini beğendirmek için kıyasıya mücadele ederken yayınlanan fragmanda Somer Şef'in "4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık" diyerek kaşık atması merak uyandırdı.

MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" demektir.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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#Masterchef#Somer Sivrioğlu#Masterchef Türkiye