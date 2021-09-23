MasterChef'te kaşık atma ne demek? Şefin çatal kaşık atması ne anlama geliyor? Fragmana damga vurdu

Haberin Devamı

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 75. bölüm fragmanına Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. Yeni sezonda da birbirinden iddialı adaylar, şeflere yemeklerini beğendirmek için kıyasıya mücadele ederken yayınlanan fragmanda Somer Şef'in "4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık" diyerek kaşık atması merak uyandırdı.

MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" demektir.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI