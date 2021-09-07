MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları

MasterChef Türkiye'de 3. hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen tatlıyı kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...

Sevilen yarışma MasterChef 2021’de geçen hafta elenen isim Fatma olurken yedeklerden gelen isim Azize olmuştu. MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 59. bölümünde on altı yarışmacı, üçüncü haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Şeflerin tadımı sonrasında finale kalan yarışmacılar; Hasan, Dilara, Tahsin, Mert, Azize, Burcu oldu.

Bu isimler arasında gecenin en başarılı tatlısını yapan Hasan, Mavi Takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Hasan, Kırmızı Takım kaptanını Safanur olarak belirledi.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Sergen, Eren, Şükrü, Tahsin, Mustafa, Milhan, Tunahan

KIRMIZI TAKIM: Safanur (Kaptan), İbrahim, Burcu, Emre, Dilara, Azize, Mert, Hamza

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için mutfağa girdi.

Şeflerin istediği ciğer sarmayı en iyi şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağladı.

Gecenin sonunda yapılan tadım sonrası düelloyu kazanan Hasan olarak ilan edildi.

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