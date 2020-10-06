MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları!

MasterChef'te 7. eleme haftasının geride kalmasının ardından yarışmacılar 8. haftaya başladı. Mavi ve Kırmızı takımda kimlerin yer alacağının belli olduğu son bölümün ardından, heyecan kaldığı yerden devam edecek ve haftanın sonunda elenen 8. yarışmacı belli olacak. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de sekizinci haftanın Mavi takım kaptanı belli oldu. 5 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen MasterChef 71. bölümde 15 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele etti. Mücadele sonrası son üçe kalan isimler Tanya, Walison ve Esra oldu.

Bu üç isim arasından gecenin en iyi tabağını çıkaran Esra, MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyununu kazandı ve 8. haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Bu sonucun ardından Mavi Takım kaptanı Esra, Kırmızı Takım kaptanı olarak Ebru'yu belirledi ve takım seçimi yapıldı.

Mavi Takım kadrosu: Esra - Furkan - Barbaros - Emir - Uğur - Ayyüce - Özgül - Didem

Kırmızı Takım kadrosu: Ebru - Serhat - Tanya - Eray - Sefa - Berker - Walison