MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte mavi takımın kaptanı

MasterChef Türkiye’de heyecan 2. hafta ile devam ediyor. MasterChef Türkiye'de bu sezondaki ikinci haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Şefler Mavi takım kaptanını belirlemek için yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi takıma kaptan olan o isim...

Geçen hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve elemeler sonrasında MasterChef Sedat, yarışmaya veda etmişti. Bu akşam, MasterChef 2020'de yedekten ana kadroya seçilen Sefa Okyay Kılıç ile birlikte 16 yarışmacı, yeni haftanın kaptanı olabilmek için mücadele etti.

MasterChef 2020'de ikinci haftanın kaptanlık oyununda heyecan doruktaydı. Oyunda yarışmacılardan 40 dakikada sekiz adet Islak Hamburger yapmaları istendi. Günün en başarılı tabağını çıkaran isim şeflerin ortak kararı ile Uğur oldu.

Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı olan Uğur, rakip olarak Kırmızı takım kaptanı olarak Özgül'ü seçtiğini açıkladı.

2. HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray

KIRMIZI TAKIM: Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa