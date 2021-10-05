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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları

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MasterChefte kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın kaptanlık oyununun heyecanı geride kaldı. Haftanın kaptanlık oyununu kazanmak ve Mavi Takımın kaptanı olarak boy göstermek isteyen yarışmacılar, en çok sevilen çikolatalı tatlılardan profiterol yaparak şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'de bu hafta heyecan kaptanlık oyunu ile başladı. 4 Ekim akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar, Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen tatlıyı kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...

Sevilen yarışma MasterChef 2021’de geçen hafta elenen isim Şükrü olurken yedeklerden gelen isim Rabia olmuştu. MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 83. bölümünde on altı yarışmacı, altıncı haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Şeflerin tadımı sonrasında finale kalan yarışmacılar; Azize, Sergen, Mustafa, Safanur ve Hasan oldu.

Bu isimler arasında gecenin en başarılı tatlısını yapan Hasan Mavi Takım kaptanı oldu.

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KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Hasan, Kırmızı Takım kaptanını Mustafa olarak belirledi.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Hasan, Eren, Sergen, Milhan, Ateş, Safanur, Emre, Mert

KIRMIZI TAKIM: Mustafa, Tahsin, Araz, Dilara, Pelin, Azize, Burcu, Rabia

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için mutfağa girdi.

Şeflerin istediği yaprak sarmayı en iyi ve sayıca fazla şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağladı.

Gecenin sonunda yapılan tadım sonrası düelloyu kazanan Mustafa olarak ilan edildi.

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